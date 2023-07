© iStock/Polina Strelkova



Stauräume bieten sich für den Start an: In der Rumpelkammer, auf dem Dachboden oder in der Garage sammelt sich viel Kram, der oft kaum oder gar nicht zum Einsatz oder in den Sinn kommt. Beim Entsorgen hilft eine Leitlinie, nach der in ähnlicher Weise auch Ordnungs-Profi Marie Kondo verfährt: Alles, das nicht geliebt oder benutzt wird, kann verabschiedet werden.