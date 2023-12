© 2005 Getty Images/Jan Pitman



Doch woher kommt eigentlich der Name "Pumuckl"? Tatsächlich verpasste Ellis Kaut dem Kobold ihren eigenen Spitznamen, den ihr Ehemann sich für sie einfallen hat lassen. Er habe sie im Winterurlaub so genannt, als sie ihm Schnee in den Kragen schüttelte. Ursprünglich ist Pumuckl eigentlich eine Koseform des Namens Nepomuk.