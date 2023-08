© ZDF



Dieser Anblick von Horst Lichter machte die Zuschauer kurz sprachlos - ihn aber nicht: Volker Wolf. Der Mann ist die Stimme aus dem Off und professioneller Synchronsprecher, auf dessen Konto über 330 Sprecherrollen in Filmen gehen. Unter anderem lieh er dem alternden Action-Star Jean-Claude van Damme in "We Die Young - Gegen die härteste Gang" (2019) die Stimme.