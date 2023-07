© 2022 Matchbox Productions Pty Ltd / Stan Entertainment Pty Ltd and Screen Australia



Eigentlich würde Joanna (Jana McKinnon) ihre Zeit in dem Mädcheninternat Silver Creek am liebsten vergessen. Doch als sie ihre ehemalige Mitschülerin Alice (Yerin Ha) wiedersieht, kommt in "Bad Behaviour" (ab 11. August, WOW) alles wieder hoch - Manipulation, Mobbingattacken und das brutale Regime ihrer damaligen Kommilitonin Portia (Markella Kavenagh).