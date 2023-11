© MDR/ARD Kultur/ i&u TV/Dilara Keskinler



Ab Donnerstag, 16. November, gibt es ein neues Fotografie-Format sowohl in der ARD Mediathek als auch bei ardkultur.de zu sehen. Im Rahmen von "Galleripky" trifft der Influencer und Fotograf Paul Ripke das Who is Who der deutschen Fotografie-Szene.