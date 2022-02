© Constantin Film



Oberflächlich und actionlastig war auch die filmische Umsetzung von "Need for Speed" (2014). Dass ein Mix aus Verfolgungsjagden und einer äußerst simplen Handlung ausreicht, um Kinogeschichte zu schreiben, bewies bereits die "Fast & Furious"-Filmreihe. Kein Wunder also, dass "Need for Speed" dieses Erfolgsrezept zu kopieren versuchte.