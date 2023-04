© 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.



Die Grundidee von "The Last of Us": Auf der Erde ist eine Epidemie ausgebrochen, die Menschen in Zombie-ähnliche Monster verwandelt. Der Rest ist großartiger Survival-Horror, im Videospiel wie auch in der 2023 gestarteten HBO-Serie. Joel (Pedro Pascal) und die junge Ellie (Bella Ramsey) haben überlebt und schlagen sich nun durch eine postapokalyptische Welt. Eine zweite Staffel ist bereits auf dem Weg.