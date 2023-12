© Rockstar Games



Champagner gab es bereits in der virtuellen Welt von "GTA: The Ballad of Gay Tony", doch bald werden die Korken auch real bei Rockstar Games knallen: Mit "GTA 6" ist der nächste Hit eigentlich schon so gut wie sicher. Erwartet wird das Spiel 2025. Erste offizielle Einblicke zeigte ein mit Spannung erwarteter Trailer am 5. Dezember 2023, der sogleich Youtube-Rekorde knackte und binnen 24 Stunden über 90 Millionen Mal geklickt wurde.