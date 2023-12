© Warner Bros. Entertainment Inc.



Sie ist die jüngste und war auch die erste, die in die Fußstapfen ihres Vaters trat: Emma Schweiger hatte bereits mit drei Jahren einen Statistenauftritt in "Barfuss" (2005), bevor sie ihr "richtiges" Schauspieldebüt in "Keinohrhasen" gab. 2011 dann der vorläufige Höhepunkt: In "Kokowääh" (Bild) spielte sie, erneut an der Seite von Til Schweiger, dessen Filmtochter Magdalena.