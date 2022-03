© iStock / Gilnature



Sollten Sie im Supermarkt keinen Vollkornreis finden, dann bietet sich Parboiled Reis als Alternative an: Verglichen mit Vollkornreis ist er zwar nicht so gesund, allerdings werden bei der Herstellung die Vitamine und Mineralstoffe der Schale in das Innere gepresst. So bleiben immerhin 80 Prozent davon erhalten.