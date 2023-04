© iStock/Sander Meertins



Einen anderen, eher großen Waldbewohner erkennt man an seinen leuchtend blauen Flügelfedern - und an seinen durchdringenden Ratsche-Rufen: den Eichelhäher. Von seinem namensgebenden Lieblingsfutter, den Eicheln, kann er gleich mehrere in der Kehle tragen. Er legt sich einen Vorrat an, indem er sie hier und da im Boden versteckt. Dadurch sät er auch zahlreiche Bäume aus.