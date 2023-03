© 20th Century Fox Home Entertainment



Sting (Bild, rechts) war tatsächlich nicht erste Wahl: Die Produzenten hatten zunächst Bruce Springsteen gefragt, ob er in einer Folge mit einem Charity-Song auftreten wollte, der "Boss" hatte aber abgelehnt. So sang schließlich der Ex-Police-Frontmann "We're Sending Our Love Down The Well", das einem (angeblich) in einen Brunnen gefallenen Jungen Trost spenden sollte.