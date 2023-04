© Getty Images



"Auf dem Holzweg sein" bedeutet, dass man ein falsches Ziel ansteuert oder sich irrt. Herkunft: Holzfäller hatten Wege, die nur zum Abtransport von gefällten Bäumen bestimmt waren. Diese endeten oft im Wald oder in einer Sackgasse. Lief man als Wanderer also diesen "Holzweg" entlang, musste man bald umkehren, weil man so das Ziel nicht erreichte.