Plötzlich hat der Partner oder die Partnerin überhaupt keine Lust mehr auf Sex mit Ihnen. Das könnte daran liegen, dass er oder sie sich seine Befriedigung bereits woanders geholt hat. Oder aber, er oder sie will auf einmal Dinge im Bett ausprobieren, von denen zuvor nie die Rede war. Dann könnte er oder sie die neuen Ideen von seinem Seitensprung gelernt haben. Achten Sie also darauf, ob es eindeutige Veränderungen in Ihrem Sexleben gibt.