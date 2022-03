© iStock/Michel VIARD



Tomaten-Pflanzen gedeihen am besten an sonnigen sowie wind- und regengeschützten Plätzen. Egal ob in Töpfen, Kübeln oder auch Pflanzsäcken, die Nachtschattengewächse fühlen sich sehr wohl auf Balkonen. Hierfür bieten sich besonders kleinwüchsige Balkonsorten wie etwa 'Miniboy' an. Diese Sorte entwickelt ertragreiche Pflanzen, die nicht höher als einen halben Meter werden.