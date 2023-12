© rbb / Thomas Ernst



Er geht kaum einer Kontroverse aus dem Weg: Kabarettist Dieter Nuhr positionierte sich schon früh und lautstark gegen das Gendern - nicht nur in seinen Kabarettprogrammen: "Ich habe noch kein einziges Argument dafür gehört, dass, wenn ich ein '-innen' anfüge, dies die Stellung von Frauen oder Trans-Personen in der Gesellschaft ändern würde", sagte er 2020 in einem Interview.