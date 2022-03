© Getty Images/Pablo Cuadra



"The Sixth Sense" war ein Meisterwerk, keine Frage. Was M. Night Shyamalan danach drehte, ließ Publikum und Kritik hingegen nicht selten verzweifeln. Ist das Ende von "The Village - Das Dorf" nun genial oder billiger Budenzauber? Auch an "Glass" schieden sich die Geister - wie vielleicht auch an "Old", Shyamalans für dieses Jahr angekündigtem neuen Film.