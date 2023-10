© The Prince Estate / Jeff Katz



Wer ist Prince? Das wusste er zwischenzeitlich womöglich selbst nicht mehr. Im Lauf seiner Karriere hatte er viele verschiedene Pseudonyme und Spitznamen. Er war Alexander Nevermind, Christopher Tracy, The Kid, The Purple Purv, The Minneapolis Midget und schließlich The Artist Formerly Known As Prince. Irgendwann tauschte er seinen Namen sogar gegen ein nicht auszusprechendes Symbol ein.