Er lässt seine Hauptdarsteller frontal in die Kamera ejakulieren ("Love" - in 3D!) und erzählt eine Liebesgeschichte, die in einem ultrabrutalen Mord gipfelt, einfach rückwärts und in schwindelnd machenden Bildern, die das Publikum zum Brechen bringen ("Irreversible"): Kaum ein Regisseur der Gegenwart weiß so gezielt zu provozieren wie der Argentinier Gaspar Noé.