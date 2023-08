© Gareth Cattermole/Getty Images



Alice Cooper stammt aus einer Moromonen-Prediger-Familie. Und man mag es aufgrund seiner Horrorshows nicht ahnen, aber "Religion steht für mich an erster Stelle", wie der 75-Jährige einmal in einem Interview verriet. "Wenn man Christ ist, besteht deine engste Verbindung zu Jesus Christus. Ich habe eine Verbindung zu ihm, nicht zur Kirche. Dennoch gehe ich in die Kirche und absorbiere ihre Prinzipien."