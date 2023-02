Gesegnet und verflucht: Die Hitchcock-Blondinen

© Keystone / Getty Images



Alfred Hitchcock (Bild mit Ingrid Bergman) liebte Blondinen. Manche sagen auch, er liebte es, sie zu quälen. So oder so, die weiblichen Hauptrollen in seinen Filmen besetzte der legendäre Regisseur immer wieder mit schönen blonden Frauen. Eine davon, Kim Novak, feiert am 13. Februar ihren 90. Geburtstag. Wir erinnern an sie und weitere ikonische Hitchcock-Blondinen.