Mutti hat Ihnen Socken gestrickt, die drei Nummern zu groß sind, Oma schenkt mit Vorliebe Deko, die besser in den Haushalt einer 80-Jährigen als in Ihren passt. Und was sich Ihr Liebster bei dem Kitsch-Roman gedacht hat, fragen Sie sich sowieso. Lieb gemeint sind die Geschenke ganz bestimmt - doch behalten möchte man sie dann doch nicht. Wir sagen Ihnen, was Sie mit unliebsamen Geschenken machen können ...