© iStock / Lars Würsig



Es ist nicht nur entscheidend, was Sie auf den Grill legen. Auch wie Sie grillen hat Einfluss auf Ihre Gesundheit. So können bei einem Holzkohlegrill immer auch gesundheitsschädigende Stoffe im Rauch entstehen. Dieses Problem können Sie umgehen, indem Sie einen Gas- oder Elektrogrill verwenden. Wollen Sie auf Holzkohle allerdings nicht verzichten, dann platzieren Sie Ihr Grillgut in Grillschalen oder grillen Sie nicht direkt über der Kohle.