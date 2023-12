© iStock / Valeriy_G



Nichts ist für unseren Körper so wichtig, wie ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Beginnen Sie Ihren Tag also am besten mit einem großen Glas lauwarmem Wasser, gemischt mit etwas Zitrone, Limette, Minze, Ingwer oder Apfelessig. Das beugt Dehydrierung vor, reinigt den Körper von angestauten Giftstoffen und regt die Verdauung an.