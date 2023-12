© iStock / nitrub



Die Deutschen sind Spitzenreiter beim Honig-Konsum. So wird das flüssige Gold in warmer Milch getrunken, als Brotaufstrich oder auch zum Backen und Braten verwendet. Doch immer noch steht die Frage im Raum: Ist Honig eigentlich wirklich so gesund? Diese und weitere spannenden Fragen rund um das Naturprodukt klären wir in der Galerie ...