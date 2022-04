© RTL / infoNetwork



Zuletzt entschlossen sich die Schimkes allerdings zu einem Umzug: Wegen der Schule und zum Wohle der Kinder ging es weg vom eigenhändig renovierten Anwesen in der Wildnis und in ein Reihenhäuschen in der Stadt Luleå. Röntgenassistentin Eva studiert jetzt Lehramt, der schöne rote Hof kurz vorm Polarkreis wird an Touristen vermietet.