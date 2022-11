© RTL / Stefan Menne



Schauspieler Rocco Stark und Model Angelina Heger waren erst wenige Monate zusammen, da zogen sie in der ersten Staffel in das "Sommerhaus" in Portugal ein. Das frisch verliebte Paar machte sich allerdings keine Freunde: Sie stritten, knutschten, verweigerten Arbeiten und gingen damit allen anderen Bewohnern ziemlich auf die Nerven.