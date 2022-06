© Chris Weeks/Liaison



Die Dame in der Mitte ist bekannt, aber erkennen Sie auch die Kleine rechts? Es ist Dakota Johnson, Star der "Fifty Shades of Grey"-Verfilmungen, im Alter von elf mit Mutter Melanie Griffith und Schwester Stella Banderas. Der "Fifty Shades of Grey"-Star schreibt die Hollywood-Story ihrer Familie in der dritten Generation fort.