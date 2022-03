© Walt Disney Television via Getty Images Photo Archives



Anfang der 80er-Jahre wagte Anjelica Huston den Schritt zurück nach Hollywood. Nach eher kleineren Rollen - etwa in "Wenn der Postmann zweimal klingelt" und "This Is Spinal Tap" - konnte sie ihr Vater überzeugen, noch einmal unter seine Regie zu spielen. Der Lohn: Huston gewann für ihre Rolle in "Die Ehre der Prizzis" 1986 den Oscar als beste Nebendarstellerin.