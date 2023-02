© NDR / Thomas Leidig



TV-Macher kriegen noch heute feuchte Augen, wenn Sie an Rudi Carrell (rechts) und "Das laufende Band" denken. Dass die Feuilletonkritiken und die Einschaltquoten gleichermaßen überragend waren - das hat es in der Geschichte des deutschen Show-Fernsehens selten gegeben. Jörg Pilawa (links) wagte 2014 eine einmalige Jubiläums-Neuauflage. In der traten wie einst in den 1970er-Jahren vier Teams gegeneinander bei Schlagfertigkeits- und Geschicklichkeitsspielen an.