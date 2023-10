© Splendid



Der Profikiller Ui-Gang Bang kann seiner Gattin keinen Wunsch abschlagen. Als die in den Urlaub fährt, soll er sich um deren Teenie-Tochter kümmern. Der Job wird unerwartet bleihaltig, als das Mädchen einem Menschhändlerring in die Hände fällt. In "The Killer - Someone Deserves To Die" (2022) kämpft sich der Jang Hyuk mit unnachahmlicher Coolness durch eine cineastische Tour de Force.