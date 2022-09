© Sony / Naughty Dog



Sony hat Gefallen am Recycling älterer Titel gefunden. Das am 2. September für PC und PS5 erscheinende "The Last of Us - Part 1" ist bereits das zweite Remake des ursprünglich 2013 veröffentlichte PS3-Meisterwerks, bei dem das Mädchen Ellie und ihr Ziehvater Joel durch die verfallenen Staaten von Amerika reisen, um ein Heilmittel gegen eine mysteriöse Sporenerkrankung zu finden. Detaillierte Texturen, neue Lichteffekte und eine runderneuerte Verarbeitung der Motion Capture-Aufnahmen sorgen für Staunen - ebenso wie der Vollpreis.