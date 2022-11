© ZDF / Sascha Baumann



Hunziker spricht weihevoll ("So eine Unterhaltungsshow gibt es nur noch hier, in ganz Europa"). Gottschalk hat derweil viel in bunten Blättern geschmökert und lästert über Hunzikers abservierten "Sixpack-Doktor". "Thomas! Schrecklich!", verbittet sich die Italo-Schweizerin gespielt empört die Impertinenz.