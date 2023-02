© iStock/diego_cervo



Auch im Schlafzimmer hat NASA-Technologie Vorteile gebracht. Einer ist der sogenannte Memory Schaum, welcher ursprünglich für strapazierfähige Astronauten-Sitze in der Raumkapsel entwickelt wurde. Seit den 1960er-Jahren wird der anpassungsfähige Schaumstoff nicht nur in Sitzen, sondern auch in Helmen, Schienbeinschonern, Schuheinlagen und Matratzen verwendet.