Was für eine Nacht! "The Masked Singer" (ProSieben), der schillernde Maskenball der singenden Promis, geht mit einem Feuerwerk der sensationellen Performances zu Ende. Am Ende stemmt das Zebra (rechts, mit Moderator Matthias Opdenhövel) überglücklich den Siegerpokal in die Luft. Bis es so weit ist, gibt es aber einige faustdicke Überraschungen.