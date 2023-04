© iStock / Nongnuch_L



Sie können den abgekühlten Grillrost in Zeitungspapier einwickeln und es anschließend komplett durchnässen. So wird ein Großteil des Schmutzes daran hängenbleiben. Doch lassen Sie das Papier bitte nicht zu lange auf dem Rost, dann trocknet es an und Sie bekommen es schwer wieder ab. Am besten feuchten Sie das Papier dann erneut an, bevor Sie es entfernen.