Muskeln zeigen - und durchhalten: Beim Ballermann-Entertainer wurde während der Dreharbeiten ein versteckter Tumor in der Blase entdeckt. Was für ein glücklicher Fund, um doch noch schnell zu reagieren. "Diese Show kann Leben retten. In diesem Fall rettet sie mein Leben, und deshalb ist sie die Show meines Lebens", sagt Mickie Krause (Mitte).