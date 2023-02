© 2022 Getty Images/Giorgio Perottino



So war das im vergangenen Jahr, nach dem großen Finale in Turin: Alessandro Cattelan, Laura Pausini sowie Mika mitsamt dem Kalush Orchestra aus der Ukraine feierten gemeinsam auf der Bühne das Ende eines gelungenen Abends. Weil in der Ukraine Krieg herrscht, spring Liverpool als Austragungsort für Kiew ein.