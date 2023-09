© ZDF



"Was aber wirklich einen Abbruch tut, ist, dass keine Boxen dabei sind", kritisierte Kahl (rechts). Doch die hatte die Verkäuferin leider nicht aufgehoben. Danach bot Pauritsch als Erster 500 Euro. Doch auch Elke Velten schien großes Interesse an den "tollen" Flakons zu haben und bot schnell 1.000 Euro. "Das sieht sicher cool in der Galerie aus", so Kahl.