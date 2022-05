© iStock / AndreaObzerova



Der Muttertag hat nicht überall auf der Welt das gleiche Datum. Während wir in Deutschland am zweiten Sonntag im Mai feiern, wird der Festtag in Frankreich und Schweden zum Beispiel am letzten Sonntag im Mai begangen. In der Mongolei ist es erst am 1. Juni so weit, in Thailand am 12. August, in Panama sogar erst am 8. Dezember.