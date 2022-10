© iStock/pilipphoto



Worin besteht konkret die Verheißung? Beispielweise ist Grünkohl ein echter Booster fürs Immunsystem. Frischer Grünkohl enthält nicht nur Zink, sondern außerdem mehr Vitamin C als Zitronen. Der Tagesbedarf an Vitamin C kann schon mit 100 Gramm Grünkohl gedeckt werden.