Fortan trifft sich die Gruppe jede Nacht zur Geisterstunde, um sich Gruselgeschichten zu erzählen. Schon bald verschwimmen Realität und ausgedachter Horror in "Gänsehaut um Mitternacht" (Netflix) verhängnisvoll. Für den Zuschauer bedeutet das in der Serie von Horrorexperte Mike Flanagan Horror pur: Alleine in der Auftaktepisode warten 21 (!) Jump Scares.