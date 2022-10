© Kinowelt



Verantwortlich für die menschenverachtenden Spiele ist der psychopathische Arzt Jigsaw (Tobin Bell), der auch nach seinem Ableben mit jeder Menge Helfershelfer weiter bestialisch mordet. Rückblicke, wie hier in "Saw VI", erzählen vom Werdegang jenes unmenschlich-genialen Monsters. In "Saw 3D" fand er 2010 vorläufig zur "Vollendung" seiner Todesspiele. 2021 kam das Spin-off "Saw: Spiral" in die Kinos, der insgesamt neunte Film des Franchises. Nummer zehn ist für 2023 angekündigt.