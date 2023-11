© Universal



Dass man sich vor kleinen Mädchen gruseln kann, wurde von einem der schockierendsten Horror-Franchises der jüngeren Vergangenheit bewiesen: In "The Ring" (2002) zieht ein mysteriöses Video die Betrachter in seinen Bann - zuletzt in "Rings" (2017), dem dritten Teil der Reihe. Auch Reporterin Rachel (Naomi Watts) kann sich der Faszination kaum entziehen. Was sie nicht weiß: Jeder, der das Video sieht, muss leider sterben. Verantwortlich ist dafür ein kleines Mädchen, ...