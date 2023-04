© ZDF/NFP



Jede Truppe braucht auch einen Nerd: Haben seine Mainzel-Kollegen digitale Fragen oder technische Schwierigkeiten, kann ihnen nur Kommunikationsprofi Berti aus der Patsche helfen. Der kreative Tüftler liebt es, sich in die virtuelle Welt zu stürzten. Er ist Vorreiter in Sachen Smart-Home-System und greift auf all seine Geräte über sein Handy zurück.