Zunächst kommt es in der harmlos wirkenden Hülle eines Hundes daher. Doch bald schon ist hier nichts mehr harmlos. In allem und in jedem kann es sich verbergen, absonderliche und groteske Formen annehmen: "Das Ding aus einer anderen Welt". John Carpenters blutige Schocker, in dem ein Wesen aus dem All eine arktische Forschergruppe nach und nach dezimiert, gilt als früher Höhepunkt des Science-Fiction-Kinos der 80er-Jahre. Mittendrin: Kurt Russell.