Das machen die ehemaligen GZSZ-Stars heute

Als Jasmin Flemming hatte es Janina Uhse (Bild, mit Björn Harras) in "GZSZ" lange an ihrer Vergangenheit zu knabbern, schließlich wurde sie von ihrem Adoptivvater Dieter Nowak missbraucht. 2017 verließ ihre Rolle die Serie, um sich in New York ihrer Mode-Karriere zu widmen.