© Mary McCartney / Universal Music



Ja, ganz so ausschweifend wie Mick Jagger feierte Paul McCartney, seit Langem bekennender Veganer, tatsächlich nicht. Vielleicht erinnert er auch deshalb noch immer an den schmalen Jungen aus Liverpool, der in den 60er-Jahren mit seinen Beatles die Musikwelt auf den Kopf stellte. Und wie alt ist er nun? Am 18. Juni feiert McCartney bereits seinen 80. Geburtstag!