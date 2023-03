© Getty Images/Vittorio Zunino Celotto



Happy Birthday, Isabelle Huppert! Oder besser: Joyeux anniversaire! Am 16. März vollendet die französische Theater- und Filmschauspielerin ("Die Klavierspielerin", "Elle") das 70. Lebensjahr. Die Zeit scheint fast spurlos an der gebürtigen Pariserin vorüberzuziehen - die Aufnahme, die hier zu sehen ist, entstand im Februar 2023 in Mailand.