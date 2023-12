© Pascal Le Segretain/Getty Images



In den 80-ern dank "Class" und "Stand by Me" ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent, in den 90er-Jahren ein Hollywoodstar: John Cusack spielte Hauptrollen in Woody Allens "Bullets Over Broadway", Spike Jonzes "Being John Malkovich" und der Nick-Hornby-Verfilmung "High Fidelity". Zuletzt war Cusack im Remake der britischen Sci-Fi-Serie "Utopia" zu sehen.